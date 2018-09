Florence se debilita, pero deja 13 muertos en la costa de Estados Unidos

Según medios estadounidenses, el balance provisional dejado por el paso de la tormenta Florence es de 13 muertos, de los cuales 10 se produjeron en Carolina del Norte, y los otros tres en Carolina del Sur.

Las ráfagas de viento y lluvia torrencial causaron daños importantes. Muchos caminos permanecen obstruidos por árboles y postes de luz arrancados, así como por el agua acumulada.

El domingo por la mañana, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) rebajó a Florence a depresión tropical, aunque advirtió de que las "inundaciones repentinas y los desbordamientos de ríos continuarán afectando a una parte significativa" de Carolina del Norte y del Sur.

El NHC informó, además, que las rachas de viento se redujeron a 56 kilómetros por hora.

Las autoridades ahora están tratando de achicar el agua y ayudar a los habitantes atrapados por las inundaciones.

Florence tocó tierra el viernes como huracán categoría I, y aunque luego se degradó a tormenta tropical, siguió arrasando la costa este.

Alrededor de la ciudad de Hampstead, en la costa de Carolina del Norte, los evacuados intentaron regresar a su hogar para revisar los daños, a pesar de que las carreteras seguían inundadas.

El sábado, muchas personas trataron de regresar a sus casas conduciendo a través del agua y llevando motosierras para quitar los pinos que atravesaban las rutas.

Sin embargo, el gobernandor de Carolina del Norte, Roy Cooper, advirtió que transitar por las rutas es temerario.

The support from other states has been so important. Thanks for your support for the people of North Carolina during this difficult time. https://t.co/k63DCE6Ydi

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) September 16, 2018