Noticias recientes que han dado "un giro a Guate"

Mañana se celebrará del Día de la Independencia de Guatemala, fecha que conmemora que, en 1821, los próceres lograron que se firmara el Acta de Independencia. Esta semana, como antesala a las celebraciones en mención, hubo varias noticias que exaltaron el fervor patrio. Te presentamos algunos de los más llamativos.

1. Tecnología

El científico e investigador guatemalteco Luis von Ahn recibió el miércoles la noticia de que recibirá un nuevo reconocimiento por su aporte a la tecnología y a la seguridad cibernética. Von Ahn fue elegido como el ganador al premio Lemelson-MIT por ser el pionero en la ciberseguridad como coinventor de CAPTCHA y reCAPTCHA. Con este anuncio, el investigador nacional se convierte en el primer científico latinoamericano en obtener este reconocimiento, el cual consiste en US$500 mil, uno de los más remunerados en EE. UU.

2. Música

La cantautora guatemalteca Gaby Moreno llamó la atención cuando el martes la cantante británica Joss Stone publicó en sus redes sociales un video en el que ambas artistas cantan juntas “Quizás, quizás, quizás”. El clip ha conseguido cientos de vistas y likes.

3. Moda

El lunes, las principales calles de Nueva York se vieron invadidas por el colorido de varios trajes regionales guatemaltecos. La marca Marias Bag, creada y manejada por la empresaria y emprendedora guatemalteca Alida Boer, realizó el movimiento “Ethical Fashion is the New Fashion”. Desde tempranas horas, varios modelos comenzaron a circular por lugares como el Times Square. Los textiles guatemaltecos acapararon la atención de decenas de personas, quienes aprovecharon para tomar fotografías y videos.

4. Televisión

Miles de guatemaltecos están pendientes cada domingo por la noche de las presentaciones de la cantante Paola Chuc, una de las favoritas para ganar el reality musical “La Academia”, que a finales de mes tendrá la gran final.

5. Arqueología

Una pieza arqueológica de unos 1,500 años de antigüedad con relieves de serpientes y una cabeza humana fue descubierta en el sitio arqueológico La Corona, ubicado en el departamento de Petén. Según representantes del Proyecto Regional Arqueológico La Corona, creen que la pieza personifica al gobernante de los mayas Chak Took Ich’aak. Este corresponde al periodo clásico. Conócela en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, en la zona 13.