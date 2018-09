Baldetti se declara inocente y asegura que “Dios le dijo que no huyera del país”

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti declaró este miércoles durante una audiencia del juicio que enfrenta por el supuesto fraude de una fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

La exfuncionaria inició su alocución indicando que se trata de una juicio político en su contra, ya que asegura que el Ministerio Público no ha entregado una prueba que la vincule al caso.

Indicó que demostraría que las personas que han declarado han dicho mentiras, y señaló a Rina Sanchinelli de haber mentido en su declaración.

Según Baldetti, ella escuchó en la declaración de Sanchinelli, vía videoconferencia, cuando ella dijo que tenía “que hacer todo lo que el MP le dice, porque la CICIG está detrás de mí”.

Baldetti citó en dos ocasiones la crisis que atraviesa el gobierno de Jimmy Morales. Primero, al indicar que no recibía dinero en efectivo, como se hace ahora; y segundo, aseguró que su gobierno no tuvo los problemas de manifestaciones que actualmente se viven en el país.

#CasoAmatitlán Durante su declaración, Baldetti dice que en su gobierno no tuvo los problemas que tiene @jimmymoralesgt de manifestaciones pic.twitter.com/g41lbaDgOB

La ex vicemandataria aseguró que “Dios le habló y le pidió que no huyera del país, a Italia, porque ella no había hecho algo malo”.