Denis Guerrero, víctima de descarga electro atmosférica en Escuintla, relata lo que sucedió

Este es el momento del impacto del primer rayo. Mis amigos @pablgal y @danicampo fueron los primeros afectados. Cinco minutos después cae el segundo más cerca y es donde casi cobra la vida de nuestro guía (qué antes había ya informado a los bomberos y al rescatista de volcanes Ángel)y @anzuetod que estaba menos afectado pero totalmente paralizado. Al ver el panorama de cuatro afectados, tome la desiciones ir por ayuda y junto con @alfredoyuman , Pablo (con contusión en la cabeza) y Carlos (politour) descendimos la montaña en menos de 30 minutos . Victor (politour) se quedó con los 3 afectados y la esposa del guía esperando la ayuda. Antes de salir , ore por cada afectado y a nuestro guía, ore y dije “hoy no es tu día, en el nombre de Jesús hoy no te vas” y comenzamos a descender. Venia orando en voz alta pero llorando en silencio, pedía por la vida de nuestro guía y por la de nosotros que en medio de la tempestad a campo abierto descendíamos con el riesgo que volviera a pasar. Terminamos de descender y justo llegando los bomberos para socorrernos, me atravesé el río para hablar con ellos y les informe de todos y ya mis amigos lograron pasar y fueron atendidos por los bomberos. Luego los del ejército llegaron también a apoyarnos para comenzar el ascenso del rescate lo cual duró 6 horas por la complejidad del terreno en el descenso. Fue una experiencia difícil y caótica . Pero vi el poder, el favor y la misericordia de Dios en un corto tiempo. Todos estamos bien, nuestro guía está estable y recuperándose, todos nosotros con golpes y piernas cansadas pero sin lesiones internas por lo sucedido. La gloria es de Dios y El nos cuidó en todo momento. Recordé el pasaje donde los discípulos en medio de la tormenta tenían miedo (así me sentí ) pero él contesta —¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? En todo momento oremos, creamos, tengamos fe (honestamente ahora estoy más que convencido de esto). La tormenta puede ser difícil y puede hasta amenazar la vida, pero si confiamos Dios , El interviene. 09/08/2018 una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Pd. Duque era el perro del guía,desapareció en el segundo rayo. Hoy ya fue encontrado vivo y sano.