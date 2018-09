Gomita se enfrentó a lo peor que pudieron hacerle sus haters y así lo reveló

Al parecer Gomita no la está pasando nada bien, pues el fin de semana reveló en su cuenta de Twitter que le hackearon su cuenta de Instagram, en la cual tenía más de un millón de seguidores.

La conductora estalló contra las personas que se encargaron de eliminar su cuenta, además eliminaron todas sus fotos. Poco a poco ha recuperado algunos fans.

"Chavos qué onda, pues sí, ni modo me hackearon, pero no pasa nada, vamos a tratar de recuperarla al mal tiempo buena cara, aunque sea así de cara lavada y recién levantada".

A post shared by Gomita (@gomita_of) on Sep 9, 2018 at 3:33pm PDT

View this post on Instagram

La celebridad mexicana expresó que, aunque signifique empezar de cero, lo hará para no perder el contacto con su público.

"No hay mal que por bien no venga, así que si me toca iniciar desde cero, pues vamos a empezar desde cero y chin… madre y a ver qué pasa y ahora sí me urge verificarla".