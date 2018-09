VIDEO. Estos famosos protagonizaron escenas de sexo real y nadie lo imaginó

La mayoría de actores y actrices deben filmar escenas que los hacen sentir incómodos, pero son muy pocos los que han protagonizado escenas de sexo real que dejado mudos a los amantes del cine.

Hollywood cuenta con una cartera de celebridades de gran renombre que, firmes en su carrera, se comprometen con las escenas que graban.

Pese a que cada una de ellas pueda ser perturbadora, ellos deberán poder transmitir la sensación en el momento exacto, y más aún cuando se trata del sexo.

Estos famosos debieron de superar momentos que marcaron por completo sus trabajos, y más aún cuando no pensaron que estarían en acto de sexo real que parecían trabajos ficticios bien logrados, pero hoy sabemos la verdad.

La bella actriz filmó un candente momento junto a Billy Bob, que en un inicio se pensó que fueran dobles los que hicieron las escenas fuertes, pero el resultado fue totalmente distinto.

Años más tarde la actriz confesó que fue un duro en incómodo momento el realizarla, ya que no hubo nada de ficción.

La cinta gira entorno a los pasajes de la vida sexual de una muchacha en Toronto, y como era de esperarse, el contenido es muy explícito para la gran pantalla, incluso la protagonista sorprende a todos al 'tocarse' en un parque, siendo todo completamente real.

El protagonista de "Crepúsculo" también tiene un pasado algo hot en el cine, pues tuvo que protagonizar el papel de Salvador Dalí.

Una de los actos tuvo que fingir un orgasmo a la hora de masturbarse, pero al final tuvieron que rodar algo real.

"Tenía que hacer como que me masturbaba, y eso fingido no sale, entonces me masturbé y eyaculé de verdad. Ahora mi cara de orgasmo quedará para siempre", confesó.

Como ninguno de los actores confirmó los que era un secreto a voces, el equipo de producción terminó confesando que en una de las partes polémicas del filme Chloé Sevigny le practicó sexo oral al actor.

Marlon Brando (El último tango en París)

El director y el actor tomaron la decisión de emplear mantequilla como lubricante y que Marlon introdujera sus dedos en el ano de María Schneider para parecer un acto de violación.

Bertolucci señaló que no quería que la joven de 19 años de edad, “fingiera” la humillación, sino que la sintiera.

"Me enfadé pero no pude negarme, debería haber llamado a mi agente porque no se puede obligar a un actor a hacer algo que no está especificado en el guión, pero en ese entonces yo era demasiado joven y no lo sabía", confesó la actriz francesa.