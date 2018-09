La CICIG reformada incluye una rendición de cuentas y un comisionado adjunto

Cuatro congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a Mike Pompeo, secretario de Estado de ese país, este viernes 7 de septiembre. En la misiva hablan del apoyo que se busca para Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual podría ser reformada.

El pasado jueves 6 de septiembre Pompeo habló por teléfono con el presidente guatemalteco Jimmy Morales y le dijo que EE. UU. continuará apoyando la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el trabajo de una "CICIG reformada".

La nota que, firmada por Bob Corker, Bob Menendez, Edward R. Royce y Eliot L. Engel, también habla de esa "CICIG reformada" y la plantea como una entidad fortalecida, contrario a la interpretación que las autoridades guatemaltecas habían dado a las palabras de Pompeo.

En la comunicación oficial de los congresistas se señala que:

Algunas de esas reformas son:

