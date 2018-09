Alerta bacteriológica en Nueva York: en cuarentena avión con pasajeros enfermos

Las autoridades de Nueva York se encuentran en alerta tras el aterrizaje de un avión de la aerolínea Emirates, proveniente de Dubái. Esto, luego de que se conocieran reportes de que varios pasajeros presentaban síntomas como tos y fiebre alta.

La aeronave, con más de 500 personas a bordo, fue puesta en cuarentena como medida de seguridad, mientras especialistas tratan de identificar qué fue lo que sucedió.

"Al llegar, como medida de precaución fueron atendidos por las autoridades sanitarias locales. Todos los demás desembarcarán en breve", informa un comunicado de Emirates.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority.

— Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018