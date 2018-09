Alejos busca investigar a la exfiscal Thelma Aldana

Debido a que no se contaron con los votos para continuar con la agenda, el presidente en funciones del Congreso, Felipe Alejos, promovió la creación de una comisión extraordinaria para investigar la compra de un edificio por la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana.

No obstante, la comisión no fue creada debido a que no tenía los consensos por los presentes por lo que decidió que se rompiera el cuórum en la junta directiva para poder levantar la sesión.

El inmueble, que fue adquirido en la zona 5 capitalina, representó un desembolso de Q35 millones, algunos jefes de bloque le solicitaron a la Contraloría General de Cuentas auditar dicha compra porque consideran que está sobrevalorada la compra.

Sin embargo, causa dudas que Alejos, señalado de tráfico de influencias, sea quien pida dicha investigación, por lo que ha presentado varias acciones para retrasar el proceso.

El Ministerio Público alquila varios edificios en la zona 1 y participa en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio para obtener propiedades.