Sugieren revisar meta de recaudación fiscal para 2019

La incertidumbre en los ingresos fiscales hizo que los economistas Mario García Lara, de la Fundación 2020 y Erick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), sugirieran a los diputados revisar la meta de recaudación para el próximo año.

El Ministerio de Finanzas Públicas proyectó que los impuestos en 2018 serán de Q65 mil 210 millones.

García Lara explicó que se debe revisar las cifras en la propuesta para enviar las señales correctas para guiar la economía.

“Debe haber una discusión técnica”, enfatizó el ejecutivo de la Fundación 2020.

Mientras que el exviceministro de Finanzas, Erick Coyoy, comentó que se debe recuperar el margen de ingresos por impuestos, por lo que recomendó revisar La productivas de cada tributo y las exenciones fiscales.

Afinan proyectos

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, indicó que para el próximo año empezará a funcionar la factura electrónica, que será una herramienta para mejorar los ingresos tributarios.

Por aparte, prefirió no mencionar sobre porqué no acompañó al presidente Jimmy Morales en el anuncio de la no renovación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado viernes, aunque indicó que estaba a favor de la lucha contra la corrupción .

A la vez, no negó que puede ser un candidato para la presidencia del Banco de Guatemala.