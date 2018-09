Norma Torres: "Otro intento flagrante de escapar de la corrupción y evadir el enjuciamiento"

El gobierno de Jimmy Morales decidió prohibir el ingreso del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, a Guatemala.

Ante dicha postura, que le recomendó un Consejo Nacional de Seguridad que el mismo presidente de la República integra, la congresista estadounidense, Norma Torres, se expresó a través de sus redes sociales.

"El Gobierno guatemalteco ha bloqueado al jefe de la Comisión anti-corrupción financiada por Estados Unidos, CICIG, de regresar al país. Otro intento flagrante de escapar de la corrupción y evadir el enjuiciamiento. Tarde o temprano, todos los criminales se enfrentan a la justicia", expresó Torres.

The Guatemalan government has blocked the head of the U.S.-funded anti-corruption commission @CICIGgt from returning to the country. Yet another blatant attempt to get away with corruption and evade prosecution. Sooner or later, all criminals face justice.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 4, 2018