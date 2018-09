Thelma Aldana sobre Morales: "El único apoyo será el que le pueda dar el pacto de corruptos"

Ante las últimas decisiones del Gobierno relacionadas con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y especialmente sobre la decisión de no dejar ingresar al país al titular de dicha entidad, Iván Velásquez, fue consultada la exfiscal general de la República, Thelma Aldana, por Emisoras Unidas.

Aldana contestó varias preguntas realizadas por el periodista Luis Felipe Valenzuela.

Sobre la decisión del Gobierno de no permitir la entrada de Velásquez, la exjefa de Ministerio Público (MP) aseguró que "es una decisión lamentable que se viene a constituir en un obstáculo al esfuerzo del país de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

"Conflicto de interés"

Sabemos que hay un conflicto de interés clarísimo del presidente, en la medida que tiene que solventar dos solicitudes de antejuicio. A mí me resulta difícil entender la decisión que tuvo el presidente, tanto del viernes, de decidir la no continuidad de la CICIG en el país, y la que se suma hoy, sobre no permitir el ingreso al país de Iván Velásquez", indicó la exfuncionaria.

"¿Cuando usted todavía fungía como fiscal general se imaginó que esto podría ocurrir?", preguntó Valenzuela, a lo que Aldana contestó: "Nunca lo imaginé, es más, en este momento no salgo de mi asombro. No encuentro una justificación, no encuentro sustento. No hay explicación para decisiones de esta naturaleza más que detener el avance de la justicia y la lucha contra la corrupción; muy lamentable".

"Apoyo del pacto de corruptos"

El único apoyo será el que le pueda dar el pacto de corruptos que hay en el país, y que todos conocemos. Quienes estamos comprometidos con el avance de la justicia y el avance hacia una democracia no tolerar, menos compartir este tipo de decisiones y resoluciones del señor presidente", dijo Thelma Aldana en cuanto al apoyo que tendría el mandatario sobre estas decisiones.

¿Cómo tomarán en el extranjero estas decisiones?, preguntó Valenzuela

Es difícil explicarle a la comunidad internacional cómo es posible que el Gobierno de Guatemala acepte que hay violación de los derechos humanos por acciones delictivas de aparatos clandestinos y que luego dé marcha atrás en un acuerdo que es honorable y que ha tenido la inversión de pueblos y gobiernos de Europa, Estados Unidos, Canadá, América del Sur, España, que han apoyado tanto al país en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo explicarle esa contradicción a la comunidad internacional? Si no se la podemos explicar ni al propio pueblo", enfatizó Aldana.

Sobre el ministro de Gobernación

Mientras yo estuve como fiscal general no hubo ningún cambio", indicó Thelma Aldana en cuanto a la relación con las nuevas autoridades de Gobernación. Indicó que se trabajaba adecuadamente con el viceministro Kamilo Rivera. "Hay que recordar que yo estuve muy poco tiempo trabajando con las nuevas autoridades", dijo.

¿Qué pasa si no regresa Iván Velásquez?

Esta fue la última pregunta que Luis Felipe Valenzuela realizó a la exfiscal general, a lo que ella contestó:

La CC debe explicar los alcances de su resolución. En este momento es la Corte la que debe aclarar su resolución para poder seguir los mecanismos legales. En Guatemala tienen que funcionar el Estado de Derecho, las instituciones y el pueblo debe estar presente, porque aspiramos a una democracia donde el poder radica en el pueblo".

* Con información de Emisoras Unidas.