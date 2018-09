CC resuelve amparos en contra del presidente Jimmy Morales

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió tres acciones de amparo presentadas en contra del presidente, Jimmy Morales, planteadas después de que decidió no ampliar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Las acciones fueron presentadas por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, por el uso de vehículos del Ejército el día en que se anunció la no renovación de la CICIG; la del ciudadano Marco Vinicio Mejía, quien aduce que las razones dio el mandatario al secretario general de las Naciones Unidas sobre el ente internacional son diferentes a las que comunicó a la población guatemalteca.

Y la del abogado Alfonso Carrillo, por la amenaza de que el gobierno no otorgue o demore la visa oficial de trabajo para el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

Las resoluciones

La de petición de Carrillo fue rechazada en definitiva, según la CC, debido a que planteó anticipadamente que el gobierno no le otorgaría la visa oficial de trabajo al jefe de la CICIG.

Por aparte, a las peticiones de Rodas, por el uso de vehículos del Ejército el día en que se anunció la no renovación de la CICIG; y la de Mejía, quien aduce que se planteó de manera incorrecta ante la ONU la no prórroga del mandato de la Comisión, decidió no otorgar el amparo provisional, con lo cual se mantienen las acciones del mandatario, pero siguen el trámite hasta llegar a una sentencia en definitiva.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad señala que el hecho de que no se otorgue el amparo provisional no suspende el trámite de las acciones y que la sentencia puede confirmar el primer fallo o revertirlo.

Además, la normativa indica que se desarrollaría una vista pública ante los magistrados de la CC previo a dictar sentencia si alguna de las partes involucradas así lo solicita. Los alegatos pueden ser presentados de manera verbal o por escrito.

Reacción

El abogado Marco Vinicio Mejía fue contactado por Publinews y habló sobre el proceso de amparo.

"El amparo es un proceso o juicio, entonces, al no haberme dado el provisional, no significa que denegaron la petición de amparo. No me han notificado nada, me enteré por los medios de comunicación", explica Mejía.

"Ahora, corre una audiencia por 48 horas para que nos manifestemos, de acuerdo a eso, deciden si continúa o no el amparo. Si hay hechos que probar, entonces se abre a prueba dos audiencias. De los tres amparos, suspendieron en definitiva el de Alfonso Carrillo. En realidad, no son peticiones rechazadas lo que hicieron, es que no nos otorgaron el provisional", enfatiza Mejía.

En cuanto a lo que sigue en este caso, Mejía indicó: "Se puede otorgar en cualquier fase del proceso o revocar el proceso el amparo provisional".

Sobre su acción, Mejía explica: