Mujer lapidada muere en San Pedro Ayampuc

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios sobre el hallazgo de una mujer quien habría sido lapidada en la 5a. avenida final, Prados de La Lagunilla, San Pedro Ayampuc. Al arribo los socorristas constataron el crimen.

La víctima fue identificada por familiares como Sara Cuyán, de 23 años. “Ella es madre soltera de cuatro niños”, comentó un familiar quien desconoció el motivo del crimen e indicó que ella residía en una colonia cercana.





“La víctima presentaba diversos golpes en todo el cuerpo, al evaluarle los signos vitales ya no contaba con los mismos, por lo que notificamos a las autoridades correspondientes”, resaltó William González, vocero del CVB.

Hermetismo

Un vecino quien regresaba de pasear a su mascota, fue interrogado por investigadores; sin embargo, indicó que no escuchó ningún ruido y no vio el cuerpo cuando salió de su casa porque no volteó a ver a ese sector cuando salió en la mañana.

Autoridades no descartan que el crimen sea rivalidad entre pandillas o pasional. Fiscales del Ministerio Público se presentaron a la escena del crimen y la embalaron las evidencias para iniciar con las investigaciones respectivas.