Ancianos bloquean calles en Venezuela para exigir el pago de su pensión

Tras pasar horas en filas para intentar cobrar su pensión en efectivo, ancianos de distintas ciudades de Venezuela protestaron este sábado bloqueando calles por no poder retirar el dinero de los bancos.

El presidente Nicolás Maduro había anunciado que este sábado se pagaría una parte de la pensión, aumentada en un 4,200% por su gobierno. Esas declaraciones confundieron a muchos ancianos, que pensaron que los bancos abrirían. Pero las entidades permanecen cerradas los fines de semana.

Aunque los pensionados recibieron el dinero en sus cuentas, muchos fueron a las entidades en busca de billetes, que como escasean en Venezuela son codiciados por los comerciantes. Los productos básicos se venden hasta a mitad de precio si se paga con efectivo.

"El presidente dijo que iban a pagar hoy y yo vengo de Los Teques (en las afueras de Caracas) y resulta que no es real. No es posible que él lo engañe a uno, yo salí sin ni siquiera un traguito de café, no desayuné", dijo Cecilia Montañés, de 74 años.