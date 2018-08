Sismo de 5.0 sacude el centro de Grecia

Un sismo de magnitud provisional de 5.0 sacudió el centro de Grecia sin que haya reportes de daños o lesiones graves, indicó la policía.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:12 de la mañana, a 25 kilómetros (15 millas) de la ciudad de Karditsa, informó el Departamento de Geofísica en la Universidad de Salónica.

Publinews Guatemala Sismo de magnitud 6.2 en el este de Indonesia sin víctimas ni daños La Agencia Nacional de Gestión de Catástrofes de Indonesia indicó que no hay víctimas ni daños.

El sismólogo Emmanuel Scordilis, profesor en el departamento, le dijo a The Associated Press que en el pasado no se han registrado terremotos de gran magnitud cerca del epicentro del sismo del viernes.

Éste también se sintió en las ciudades de Trikala y Larissa, en el centro del país, y en poblados pequeños.

En dos meses tiembla Grecia

Dos sismos de mediana magnitud sacudieron el lunes 25 de junio, el norte y sur de Grecia sin que las autoridades informaran de víctimas ni daños.

Grecia se encuentra en una de las zonas más propensas a movimientos telúricos en el mundo y a diario registra numerosos sismos. La mayoría son imperceptibles y son raros los que causan severos daños y pérdida de vidas.

En 1999, un sismo de magnitud 5.9 en las afueras de Atenas dejó 143 muertos.