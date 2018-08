Arrestan a hombre por amenazar de muerte a periodistas del Boston Globe

La Policía de Estados Unidos arrestó el jueves a un hombre identificado como Robert Chain, de 68 años y originario de California, acusado de supuestamente amenazar de muerte a trabajadores del diario Boston Globe, por considerarlo un "enemigo del pueblo".

Según el fiscal general de Boston, Andrew Lelling, Chain tendrá que declarar ante un juez federal de Los Ángeles este mismo jueves, y podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión y una multa por hasta 250 mil dólares por "comunicaciones amenazantes".

Robert Chain, man accused of making violent threats against Boston Globe employees, will appear in federal court in #LosAngeles today at 2pm (5pm EST) — U.S. Attorney MA (@DMAnews1) August 30, 2018

De acuerdo con el fiscal, el acusado realizó 14 llamadas amenazantes al Boston Globe entre el 10 y el 22 de agosto.

Las llamadas de Chain parecen estar relacionadas con la publicación de una respuesta firmada por ese diario (y otros 200 medios) a los múltiples ataques del presidente Donald Trump contra la prensa.

El pasado 16 de agosto, los periódicos publicaron un artículo titulado "Los periodistas no son los enemigos", en el que acusaban al mandatario de "mentiroso" y le comparaban con un "charlatán".

Journalists are not the enemy. A @GlobeOpinion editorial on the importance of the #FreePress https://t.co/GxPr2ZZw8q pic.twitter.com/HyvzrPpRsS — The Boston Globe (@BostonGlobe) August 16, 2018

Trump acusa regularmente a los medios de comunicación de "desinformar", y los tilda de "enemigos del pueblo", un término que Chain utilizó en sus llamadas al Boston Globe.

Según Lelling, el día de la publicación de la carta en contra de Trump, el detenido llamó al periódico y amenazó con "dispararle en la cabeza" a sus periodistas.

"Todos tienen el derecho de expresar su opinión, pero amenazar con asesinar personas traspasa la línea y no será tolerado", dijo por su parte el agente especial del FBI, Harold H. Shaw, citado en el comunicado de la oficina del fiscal.

"El arresto de Robert Chain debería servir como advertencia a otros que hacer amenazas no es una broma, es un delito federal", enfatiza el texto. "Todas las amenazas son tomadas seriamente, ya que no sabemos si el sujeto detrás de la amenaza intentará continuar con sus acciones. Así sea un potencial engaño o no, todas y cada una de las amenazas serán perseguidas agresivamente".