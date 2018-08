Iniciativa por la vida y familia avanza en Congreso y genera decenas de críticas en redes sociales

La iniciativa 5272 que dispone aprobar ley para la protección de la vida y la familia está generando un fuerte debate entre la sociedad civil.

En dicha propuesta se busca penalizar el aborto consentido con penas de hasta doce años de prisión. Así como algunas reformas al aborto terapéutico y preterintencional.

También pretende que sean los padres de familia quienes decidan la educación que se les proporciona a sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones morales y religiosas.

“Ninguna persona o entidad, pública o privada podrá interferir, limitar o restringir el ejercicio de este derecho a los padres”, señala la iniciativa.

La iniciativa promueve como legal únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, que así hayan nacido. Asimismo, propone que “ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiere infringido disposición legal alguna o hubiera atentado contra la vida, integridad o dignidad de las personas o grupos que manifiesten conductas o prácticas distintas a la heterosexualidad”.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se manifestó sobre el avance de esta iniciativa en el Congreso y aseguró que los derechos humanos son para todas las personas, sin distinción alguna.

#ComunicadoPDH | Ante los avances en el Congreso de la República de la iniciativa de Ley No. 5272, que dispone aprobar la Ley para la Protección de la Vida y la Familia pic.twitter.com/Xfk6tuAsa5

Usuarios en redes sociales también se han manifestado con opiniones muy divididas.

La iniciativa 5272 no pasa por que vulnera los derechos humanos. Amparo de procurador, CC le da razón, se deroga la ley y los diputados quedan como idiotas.

Y no, no es intervención extranjera, es Derecho Internacional básico y ética, sobre todo ética. https://t.co/6IY5CVD10I

— Carlos B. Muñoz (@cbmunoz95) August 29, 2018