Extraditan a estadounidense acusado de la muerte de una niña

Anoche fue extraditado hacia Estados Unidos Shannon Steven Fox, quien estuvo recluido en la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, en Fraijanes, y es acusado de la muerte de una niña.

De acuerdo con declaraciones de Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, el supuesto homicida fue entregado a las autoridades estadounidenses ayer y traslado al Condado de San Mateo, en California.

Fox se encontraba recluido en el centro carcelario en mención desde el 10 de diciembre de 2018. Tiene 33 años de edad.

Capture, arrest and extradition of Shannon Steven Fox for vehicular manslaughter https://t.co/9362ZE4wLJ

— Menlo Park PD (@MenloParkPD) August 29, 2018