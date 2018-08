¡Alarmante! Hay casi 800 mil personas con diabetes en el país

En la 8a. edición del “Atlas de Diabetes”, de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por su siglas en inglés), se estima que 26 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en América del Sur y Centroamérica en 2017, lo que representa una prevalencia regional del 8%. Pero lo más alarmante es que alrededor del 40% de los casos de diabetes en la región no están diagnosticados.

“Hay muchos mitos sobre la diabetes que hacen más difícil que la gente tome en serio los hechos, como que la diabetes es una enfermedad grave y potencialmente mortal. Estos mitos pueden crear una imagen de la diabetes incorrecta y llena de estereotipos y negativismo”, explica la American Diabetes Association en su portal www.diabetes.org, un sitio en el cual puedes explorar e informarte si eres potencialmente un paciente con diabetes o cómo sobrellevar la enfermedad.

Sesiones científicas

Este año, durante la 78a. Sesiones Científicas celebradas por la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) en Orlando, Florida (Estados Unidos), se presentaron los avances en tratamiento del paciente diabético. Sin embargo, pese a los avances en el tratamiento, aún sigue siendo un tema lo rápido que aumentan los casos y cómo continúan algunos mitos en cuanto al tratamiento de este padecimiento.

Desafío: El tratamiento

Durante la convención, una de las especialistas de Sanofi, la doctora Juliana Chan, explicó que la diabetes es una enfermedad silenciosa. “Cada persona que la padece es única. Se estima que el 50% de personas diagnosticadas con diabetes viene de un país en desarrollo, por ello, el estilo de vida, que incluye la alimentación y la salud, es un factor que determina el incremento de la enfermedad, y que también será clave en el tratamiento”, asegura Chan.

Por ello, ya diagnosticada la persona, “el mayor desafío que tenemos es motivar al cambio de vida y al uso de medicamentos que le ayuden a llevar su condición, como el de la insulina, además del cuidado y el cambio en el estilo de vida para evitar complicaciones y eventos adversos como la hipoglucemia. Cuando tienes una enfermedad crónica que te durará años, al principio haces muchos esfuerzos, llevas una dieta rígida, cambias tu estilo de vida por completo y utilizas los medicamentos adecuados, pero, con el tiempo, tiende a abandonar lo que al principio avanzó”, explica Fernando de León, médico mexicano y especialista que colabora con la casa farmacéutica Sanofi.

Toujeo mejoró el control de la glucemia de los participantes en el estudio.

“Hay que considerar que muchos médicos y especialistas de la salud no están capacitados en motivar a mantener un estilo de vida y el cuidado de la salud a lo largo de 30 años de vida, por ejemplo. Entonces esta parte es un desafío: La motivación”, enfatiza De León.

Frase

“Se ha avanzado mucho en el manejo de pacientes con diabetes, porque la enfermedad sigue aumentando, pero hay más posibilidades para una mejor calidad de vida, la clave es el control. En México, por ejemplo, pasamos de un 5% a un 25% de pacientes con diabetes controlados. En Centroamérica, Costa Rica tiene arriba del 50%, una de las más altas tasas de control en la región, versus un Honduras con 14%. La disponibilidad de nuevos medicamentos ha sido importante porque han avanzado en cuanto a efectividad, dan más seguridad, además ha mejorado la accesibilidad. En realidad, el que haya más medicinas que reduzcan los eventos adversos, como la hipoglucemia, no ha permitido mejorar las metas en cuanto al control de pacientes”, explica Fernando de León, médico mexicano especialista de la casa farmacéutica Sanofi.

Mitos y realidades

Según la ADA, hay muchos mitos sobre la diabetes, como que es una enfermedad grave y potencialmente mortal.

1.

Mito: La diabetes no es una enfermedad grave.

La diabetes no es una enfermedad grave. Realidad: La diabetes causa más muertes al año que el cáncer de seno y el sida juntos.

2.

Mito: Las personas con sobrepeso van a tener diabetes tipo 2.

Las personas con sobrepeso van a tener diabetes tipo 2. Realidad: El sobrepeso es un factor de riesgo para tener esta enfermedad, pero otros factores de riesgo también influyen como los antecedentes familiares, raza y edad.

3.

Mito: Si tienes diabetes de tipo 2 y tu médico te dice que necesitas empezar a usar insulina, eso significa que no estás cuidándote correctamente.

Si tienes diabetes de tipo 2 y tu médico te dice que necesitas empezar a usar insulina, eso significa que no estás cuidándote correctamente. Realidad: Para la mayoría de personas, la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. Apenas reciben el diagnóstico, muchas personas pueden mantener la glucosa en la sangre en un nivel saludable sin medicamentos orales. Pero con el tiempo, el cuerpo gradualmente produce menos insulina, hasta que llega un punto en que los medicamentos orales no bastan para mantener la glucosa dentro de niveles normales. El uso de insulina para mantener la glucosa en la sangre en un nivel saludable es positivo, no algo negativo.

Entrevista

“El objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente diabético”. Rómulo de León, médico guatemalteco internista y endocrinólogo (especialista en diabetes), nos habla de los desafíos en los estudios y tratamientos de esta enfermedad:

Con tantos avances en estudios y medicamentos, ¿por qué siguen en aumento los casos de diabetes?

Por varias razones: Una es por los cambios en los estilos de vida; cada vez nos hemos occidentalizado más y hemos copiado hábitos poco sanos. Hay demasiada oferta de comida nada saludable, la falta o nula actividad física, antes se caminaba más, ahora menos, y se opta siempre por usar vehículo, especialmente por la falta de seguridad; la mala o escasa alimentación, sumado a la contaminación.

Hay estudios que demuestran que la contaminación ambiental predispone a las personas a padecer de esta enfermedad.

Además, el estrés es otro factor que está ligado al desarrollo de la diabetes; en resumen, los cambios de estilo de vida poco saludables son los que están provocando el aumento de la prevalencia de diabetes en todo el mundo.

¿En la reciente convención sobre diabetes celebrada en EE. UU., qué destaca?

La convención, más que todo, se enfocó en mejorar la calidad de vida del paciente diabético. Un error que se comete, en especial en Latinoamérica, es que nos concentramos en lo curativo y no en lo preventivo.

¿Cuánto invierte un paciente diabético en su tratamiento?

Los gastos en un paciente promedio alcanzarían los US$425.38 al mes en el país, en promedio, a nivel mundial, arriba de los US$800, según la última publicación de la IDF. Hay personas que tienen acceso a adquirir un tratamiento completo y otras no, por eso se hace muy difícil que la sobrelleven.

He ahí la necesidad de prevenirla, mejorando nuestro estilo de vida a tiempo.

¿Hay registros en el país?

Sí, hay alrededor de 790 mil 984 personas con diabetes, entre 18 y 99 años; a esto hay que sumarle que hay aproximadamente 283 mil 445 personas que no han sido diagnosticadas.

Y sobre la diabetes en niños guatemaltecos…

Se estima que menores de edad con diabetes tipo 1 hay cuatro mil en el país. El 90% de los casos de personas con diabetes es tipo 2.

¿Qué limita a un paciente a recibir un tratamiento adecuado?

Por un lado, el médico, pues no todos tienen acceso a guías adecuadas en el tratamiento. Segundo, como platicamos anteriormente, los costos, y tercero, el nivel de conocimiento sobre la enfermedad que padece el paciente, entre menos conozca, menos seguirá los pasos para sobrellevarla.

¿Cuáles son los mitos más comunes en el caso del uso de insulina?

Hay personas que creen que comenzar a usar insulina es porque están en una etapa muy avanzada de la enfermedad, pero esto no es así. Otro aspecto es que la insulina que se usaba anteriormente creaba muchos anticuerpos, incluyendo problemas de la vista, entonces las personas relacionan el uso de esta con pérdida parcial o total de la visión, pero esto tampoco es así. Otro de los mitos es que las personas consideran que las inyecciones de insulina duelen mucho, pero esto no es así; ahora, con los nuevos dispositivos para aplicar insulina, prácticamente no se siente dolor.

Sanofi presenta su estudio “Bright”

La compañía farmacéutica Sanofi presentó hace unos meses los resultados del primer estudio clínico directo que compara la insulina de acción prolongada Toujeo (Glargina-300 U/ml) con otra insulina de segunda generación llamada degludec. Los resultados de dicho estudio, denominado “Bright”, se presentaron en las 78a. Sesiones Científicas celebradas por la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, en inglés) en Orlando, Florida (EE. UU.).

En este estudio, Toujeo mejoró el control de la glucemia de los participantes en el estudio alcanzando el mismo valor que degludec con un perfil más seguro en las primeras 12 semanas, que abarcan el periodo crítico durante el cual paciente y el médico buscan la dosis individual más apropiada.

“El estudio ‘Bright’, de Sanofi, fue bien recibido por la comunidad médica y recibió buenas críticas”, dijo Ricardo Perfetti, vicepresidente y jefe global de asuntos médicos de diabetes de Sanofi.

Durante esta fase inicial, Toujeo logró una disminución tanto del número de pacientes que presentaron episodios de hipoglucemia confirmados (incidencia de hipoglucemia) como del número de estos episodios (tasa de hipoglucemia) respecto a degludec. Tras este periodo, tanto la incidencia de hipoglucemia como la tasa de episodios de hipoglucemia clínicamente relevantes se habían reducido en alrededor de un 40 por ciento, mientras que la incidencia de hipoglucemia y la tasa de episodios de hipoglucemia de carácter leve habían disminuido en aproximadamente un 25 por ciento respecto a los participantes del grupo de degludec.

“La hipoglucemia preocupa a las personas con diabetes que empiezan a recibir tratamiento con insulina, sobre todo durante el periodo inicial de ajuste de la dosis”, comentó el doctor Javier Escalada, director del Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra.

“Si se sufre un episodio de hipoglucemia, particularmente en la primera fase del tratamiento, la confianza de los pacientes y de los médicos puede verse mermada, lo que puede conducir a un mal control de la glucemia a medio y largo plazo”, enfatizó Escalada.