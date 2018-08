Niño de 9 años toma fatal decisión por el bullying que sufrió al decir que era homosexual

El pequeño James Myles tenía solo 9 años y toda una vida por delante, cuando el infierno del bullying lo orilló a tomar una fatal decisión.

Apenas cuatro días después de haber iniciado clases en la escuela, James se quitó la vida. Semanas antes, se había confesado con su mamá: "Mamá, soy gay", le dijo.

"Se veía asustado. Yo le dije: 'te sigo amando'", comentó Leila Pierce, madre del joven James, explicando cómo fue el momento en el que su hijo se sinceró con ella.

Al escuchar las palabras de su familia, el pequeño tomó confianza y, orgulloso de su identidad, decidió abrirse con sus compañeros de estudio.

"Cuatro días en la escuela fue lo que tomó, apenas puedo imaginar lo que le dijeron", dijo Pierce, a medios de prensa local.

9-year-old Jamel Myles came out to his accepting family as gay. He decided to also come out at school because he was proud of himself. After 4 days of intense bullying, he killed himself.

💔🧡💛💚💙💜🏳️‍🌈https://t.co/76SHSlk9fv pic.twitter.com/KRwDzhRf1O

— Q. Allan Brocka (@allanbrocka) August 28, 2018