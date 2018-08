La renuncia del papa Francisco dividiría a la Iglesia católica

El arzobispo Carlo Maria Viganò, un crítico conservador del papa Francisco y ex nuncio apostólico en los Estados Unidos publicó una carta asegurando que el pontífice sabía sobre los abusos de Theodore McCormick. El ex cardenal renunció el 28 de julio de este año, mucho antes de que se hicieran públicos.

"En este momento extremadamente dramático para la Iglesia universal", dijo Maria Viganò.

Los expertos, sin embargo, afirman que si el pontífice de 81 años deja el poder, podría dañar a la Iglesia católica.

"La renuncia de Francisco crearía una división en la Iglesia Católica, la primera de este tipo en seis siglos, desde el siglo XV", le dijo a Publinews Internacional Massimo Faggioli, profesor de teología histórica en la Universidad de Villanova, Estados Unidos.

"La mayoría de los católicos no aceptaría su renuncia. Según la ley, si el Papa renuncia bajo presión que limita su libertad, la renuncia no es válida y no tiene efecto".