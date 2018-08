VIDEO. Evacuan Estatua de la Libertad tras incendio

Unas 3.000 personas fueron evacuadas el lunes de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad luego que unos cilindros de propano se incendiaran en una obra de construcción cerca del icónico monumento, dijeron las autoridades.

Liberty Island, que alberga miles de turistas al día durante la temporada de verano, fue evacuada por más de dos horas, antes de que los bomberos anunciaran cerca de las 14H00 (18H00 GMT), que el incendio estaba "bajo control".

Jerry Willis, el portavoz del Servicio Nacional de Parques, que gestiona la recepción de la isla, confirmó a la AFP que los turistas pudieron regresar al monumento, accesible al público por un ferry desde Manhattan.

Un obrero resultó levemente herido durante el incidente, pero no necesitó tratamiento hospitalario, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos.

La isla ya había sido evacuada el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, luego que una activista escaló la base de la estatua para protestar contra la política aplicada por el gobierno del presidente Donald Trump de separar a las familias migrantes en la frontera mexicana.

La construcción de un nuevo Museo de la Estatua de la Libertad está en curso y se espero que se complete en 2019.

WATCH: The Statue of Liberty is back open after it was briefly evacuated Monday afternoon. A propane tank fire in a construction area on Liberty Island forced the evacuation. One construction worker was injured, according to officials. pic.twitter.com/5kVimSI4NG

— WKRG (@WKRG) August 28, 2018