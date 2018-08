VIDEO. Autoridades del Hospital General aclaran amparo interpuesto contra viceministros de Salud

Las autoridades del Hospital General San Juan de Dios (HGSJD) ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer acerca de un amparo interpuesto en contra de los viceministros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el cual los obliga a tomar acciones para garantizar la atención médica en las consultas externas.

Esta aclaración fue realizada por el director ejecutivo de ese centro hospitalario, Dr. Edwin Genaro Bravo, quien estuvo acompañado del subdirector médico, doctor Juan Carlos Reyes; y el subdirector técnico, doctor Fernando Solares.

El doctor Bravo indicó que se aclaraba contundemente sobre el desconocimiento de dicho amparo. "Las autoridades de este hospital no teníamos conocimiento del amparo No. 01-021-2018-0095".

Por otra parte, el médico indicó que respetaba "el derecho de la abogada Salazar Duarte a interponer el amparo como persona individual u profesional, y es una acción totalmente ajena a nuestra dirección".

Sin embargo, enfatizó que dejában muy claro su apoyo incondicional al movimiento de dignificación salarial, además, dijo que consideraban oportuno aclarar dicha situación, reiterando que no habían tenido ninguna participación en esta acción constitucional contra el movimiento de los médicos.

Finalmente, quiero dejar muy enfáticamente que no es justo, que no es ético que esta administración tenga que cargar con señalamientos que no hemos emprendido en contra de nuestro gremio, por lo que les reitero mi más sincero agradecimiento y apoyo a todos mis colegas que laboran en esta institución y repito, nunca tuvimos conocimiento de este amparo, nunca nos fue consultado, nunca se nos pidió autorización alguna, el mismo fue interpuesto a título personal. Nuestro objetivo incansable de esta administración, siempre ha sido es y será en beneficio de la atención del paciente", indicó Bravo.