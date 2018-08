Proyecto de gasto para 2019 supera los Q88 mil millones

El Ministerio de Finanzas Públicas afina los últimos detalles del proyecto de presupuesto para 2019, que tendrá que ser presentado el próximo viernes en el Congreso.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto, el Ejecutivo debe enviar a más tardar el 2 de septiembre la propuesta, pero esta vez ese día será domingo.

En junio pasado, el primer borrador de la propuesta presentada por la cartera del Tesoro reflejó que puede ser de Q88 mil 994 millones.

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, comentó que el proyecto representará una carga tributaria de 10.2% y estará financiado por Q65 mil millones por impuestos y alrededor de Q20 mil millones de financiamiento con Bonos del Tesoro y préstamos.

Lograr apoyos

La bancada oficial Frente de Convergencia Nacional-Nación tendrá que cabildear con los bloques legislativos el respaldo para que se apruebe el presupuesto del próximo año debido a que el año pasado a último momento la bancada Todos decidió no apoyar la propuesta del Ejecutivo por la falta de información.

Estrada agregó que este año espera tener Q2 mil millones más en la recaudación, pero solo porque no hubo una nueva meta fiscal.

Gestionan ampliaciones presupuestarias

El mandatario, Jimmy Morales, en abril envió la propuesta para ampliar el presupuesto del Ministerio de Educación por Q961 millones para cumplir el compromiso hecho con Joviel Acevedo por el pacto colectivo. Sin embargo, en el Congreso aún no se da dictamen favorable a la iniciativa de ley.

También el ministro de Agricultura, Mario Méndez, solicitó hace dos semanas una ampliación por Q350 millones, con los cuales se pretende ayudar a más de 200 mil familias afectadas por la canícula prolongada.

Análisis | “Normas presupuestarias adecuadas”, Claudia García. Analista de Asíes

La discusión del presupuesto presenta retos, porque por un lado se espera que los fondos lleguen a su destino, por lo que incluyen normas presupuestarias que a veces no dejan hacer una buena ejecución, por lo que hay que tomar las mejores experiencias para que haya un buen desembolso de los recursos y no continúe una baja ejecución. Entre los temas que se incluyeron en el proyecto para 2019 es el fondo de emergencia que se cubrirá con un préstamo, así como también los recursos para el Tribunal Supremo Electoral debido a que se llevarán a cabo las elecciones generales. Aunque la cifra total parezca alta, quitando la inflación, no representa un mayor incremento.