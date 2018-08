Tres muertos en Francia tras ataque con cuchillo reivindicado por el EI

Un hombre armado con un cuchillo asesinó este jueves a dos mujeres e hirió a otra persona en la localidad francesa de Trappes, situada a unos 30 kilómetros de París, antes de ser abatido por la policía.

Las víctimas fueron identificadas como la madre y la hermana del agresor, quien, según la policía, estaba fichado por apología de terrorismo.

Aunque todavía se desconocen las razones del ataque, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) se atribuyó la autoría a través de su agencia de propaganda, Amaq.

"El autor del atentado en la ciudad de Trappes" es "uno de los combatientes del Estado Islámico y perpetró ese ataque respondiendo al llamado a atacar a ciudadanos de los países de la coalición" internacional, citó la agencia, menos de dos horas después. No obstante, expertos han pedido cautela sobre los anuncios del grupo.

Aunque durante mucho tiempo el Estado Islámico tuvo la reputación de solo adjudicarse los ataques que había organizado o inspirado, en el último año han surgido dudas sobre la veracidad de sus reivindicaciones.

En declaraciones tras el ataque, el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, aseguró que el sospechoso tenía problemas psiquiátricos "importantes", y sugirió que su perfil correspondía más al de un "desequilibrado" que al de un "soldado" del EI.

#Trappes : le profil de l'assaillant est plus celui d'un déséquilibré aux antécédents psychiatriques que celui d'un engagé répondant aux ordres d'une organisation terroriste.

Je veux redire ma gratitude et ma confiance aux forces de sécurité et secours mobilisées. pic.twitter.com/oW8HJDU5Pz

— Gérard Collomb (@gerardcollomb) August 23, 2018