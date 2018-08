Anitta explota su talento a favor de las causas sociales

Amiga de los jóvenes, orgullosamente brasileña, preocupada por la niñez y el medio ambiente, esto es un poco de la personalidad de Anitta, quien fungió como editora invitada de Publimetro en la Ciudad de México.

La cantante urbana logró congeniar a la perfección con los periodistas en la mesa, con los que compartió sus puntos de vista sobre los diversos problemas por los que atraviesa América Latina; entre ellos la violencia contra la mujer y cómo desde su papel de cantante, con el cual ha conseguido ser admirada por millones por temas como Downtown junto a J Balvin, ha querido mandar un sólido mensaje a favor de ellas.

“Nuestra sociedad es más joven que la de Europa, creo que todavía estamos buscando avances contra el machismo y por la igualdad. Ahora hay una mezcla de todo tipo de gente luchando para esto”, comentó la intérprete y agregó, “yo creo que las cantantes estamos tratando de proyectar la voz de la mujer independiente, que tiene coraje y fuerza para hablar. Creo que cuando menos acceso tienes al estudio, menos comprendes lo difícil que es ser mujer y de cómo evitar ser violentada, por eso yo intento transmitir de una manera popular y divertida un mensaje de fuerza para las mujeres, para que ellas piensen que también tienen el control de su vida”.

En lo que respecta al machismo, Anitta cree que es cuestión de tiempo para que cambie esta situación, “es desde la casa donde se empiezan a aprender estas cosas. Después de tres o cuatro generaciones el pensamiento va cambiando; yo he escuchado otras cosas a las que mí madre escuchó, y mis hijos escucharán diferentes. Pero la gente no debe olvidar la lucha y no separar aún más los papeles de los hombres y mujeres. Nosotros decidimos lo que queremos en la sociedad”.

El mensaje en su música

El género urbano ha causado gran polémica en la actualidad, debido a su contenido de sexo, violencia y drogas. A pesar de las críticas Anitta defiende la esencia de su música.

“Cada uno es responsable de lo que hace, siempre intento dar el ejemplo de hacer cosas buenas. No comprendo tan bien la cuestión urbana de México porque no soy nativa, pero creo que es parecido a Brasil. La gente siempre habla de las letras, y lo que yo digo es que no puedes discriminar un ritmo. Si quieren cambiar la letra de las canciones se tiene que cambiar primero la realidad de las personas”, y agregó, “¿qué culpa tiene esa persona que nació en un lugar donde sólo ve eso? La persona nació en un condición de vida donde no hay educación, hay tráfico de drogas, vandalismo y si ella pasa su vida viendo esto, claro que la persona cantará lo que ve. No tiene otra referencia de vida y de diversión”.

Sobre su música, la intérprete de Medicina también recalcó que busca la libertad de las mujeres para que no sean juzgadas. “Yo empecé haciendo música osada para que las mujeres se sintieran libres. Brasil es muy machista y conservador, yo he querido recalcar que no debemos ser juzgadas si decidimos ser sexis, si bailamos, si tenemos pareja o no”.

Con este pensamiento, y con la ambición de compartir su cultura, Annita llegó a otros lugares del mundo. “Sigo cantando en portugués y sigo intentando que la gente fuera de Brasil también lo escuche”, expresó.

Su preocupación por el mundo

Anitta no sólo es la cantante brasileña más importante en la actualidad, también es una mujer que se preocupa, por la niñez, el medio ambiente y que está convencida que la clave para resolver cualquier conflicto está en la educación.

“Yo crecí en un ambiente en donde la gente no tiene las mismas oportunidades de estudiar, por eso creo que la cultura popular es muy importante, la música y las películas hacen que la gente que no tiene acceso al estudio tenga una manera de aprender. En Brasil suenan mis canciones en español e inglés y la gente aprende esos idiomas así. Es por eso que yo intento poner el máximo de información de una manera divertida”.

Durante la junta editorial, Anitta confesó ser un poco terca con el tema del medio ambiente y es que explicó que trata de gastar lo menos de agua posible al bañarse y que es insistente con su marido para que haga lo mismo. Y hasta lleva su popote de metal a todos lados para evitar usar los de plástico.

Uno de los proyectos más recientes de la artista es una historieta infantil en la que describe cómo es su vida de cantante cuando era una niña. Además, en estos cuentos también encontramos diversos temas como la importancia de la naturaleza, el no mentir, perdonar, así como el significado de trabajar, aceptar las diferencias de los amigos y el comer saludable.

En corto con Anitta

¿Cómo te has sentido al ejercer como editora de Publimetro?

— Me sentí muy nerviosa porque fue una experiencia nueva para mí. También presionada, porque siempre que hago algo me gusta hacerlo muy bien.

A ti te encanta involucrarte en las causas sociales, pero ¿cuál es la más importante?

— Sí, me gusta ayudar, pero mi esencia social es la educación, porque creo que es la clave para todo. Si quieres que la gente cambie su manera de respetar, es la educación; de cuidar de la naturaleza, la educación; de cuidar de sí mismo, educación. Todo para mí se resume en eso, con ella aprendes a vivir en sociedad.

¿Cómo te ha marcado tu familia?

— La humildad de mi familia es la que ha hecho que mantenga los pies en el suelo, no perder la cabeza, porque ellos son muy simples, son personas que han hecho que no me olvide nunca de mi esencia, de dónde empecé, quién soy. Siempre que los miro me acuerdo de todo, de mi pasado y de mis orígenes.

¿Qué significado tiene la religión en tu vida?

— Es muy importante. Yo siempre que despierto, rezo y agradezco, tengo mucha fe.

Tienes 25 años y eres muy joven, ¿cómo decidiste casarte?

— Soy una persona práctica, si quiero hacer algo, lo hago; si quiero deshacer, deshago. Claro, mientras no sea malo para nadie. Yo tomo las decisiones inmediatas, soy impulsiva, aventurera, y así fue como me animé a casarme.

¿Cuál sería tu mensaje a la juventud?

— Que le den importancia al conocimiento, ya que es algo que nadie les puede quitar. Sé que se quieren divertir y vivir, sé cómo es ser joven, pero no se deben de olvidar que hay responsabilidades y que nunca dejen a su familia, porque eso es lo más importante.

Su vida en las redes

¿A quién sigue Anitta?

— Sigo a toda le gente que conozco, porque me gusta ver lo que las personas están haciendo, no sólo los artistas. Me gusta saber qué están haciendo mi fans, gente que trabaja con cosas que no tienen que ver conmigo.

¿Cómo influyen en tu vida?

— Son la parte principal de mi trabajo, porque fue donde yo empecé. Sin embargo, hay gente que aún no tiene acceso a ellas, por lo que consumen televisión, radio y periódicos, por eso uso un poco de cada cosa, para no depender de una sola plataforma.

Llega como coach a la nueva edición de La Voz… México

A partir del próximo 15 de octubre Anitta entrará en los hogares mexicanos a través de uno de los realities más exitosos de la televisión nacional. Será coach de La Voz… México al lado de Natalia Jiménez, Carlos Rivera y Maluma. Además, el show contará con otra de las personalidades latinoamericanas del momento, Lele Pons, la influencer venezolana conducirá el proyecto de Televisa.

Durante su estancia en las oficinas de Publimetro México, la brasileña también nos contó cómo ha sido su experiencia dentro de esta franquicia internacional, donde ya han participado artistas como Alejandro Sanz, Yuri y Laura Pausini.

¿Qué significa para ti llegar a un programa como La Voz… México?

— Está increíble, yo nunca pensé que pudiera participar en este reality. Estoy muy agradecida con la confianza que el productor Miguel Ángel Fox me dio. Para mí, La Voz es un aprendizaje de todo, en lo cultural y también me ha servido para ayudar a los artistas que están empezando. Es una experiencia que me ha dejado mucho y estoy muy emocionada. A pesar de que no estoy en mi país de origen, la gente me ha recibido como si lo fuera, me han dado mucho cariño, me siento en casa.

¿Te ha sorprendido el talento mexicano?

— Sí, me encanta todo México, ya me siento en casa y todos cantan muy bien, yo tengo un equipo muy bueno, y la gente es muy cariñosa conmigo.

¿Qué es lo que más te gusta del tiempo que pasas en México?

— Yo amo comer y amo la comida de aquí. Amo la cultura y el clima, porque ni hay tanto calor ni tanto frío.Amo pasar mis vacaciones en Los Cabos.

