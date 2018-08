Anita, la cantante que relanzó a Brasil al mundo

Más de 30 millones de seguidores en Instagram, 13 millones de likes en Facebook, alrededor de 10 millones de suscriptores en YouTube y más de 7 millones de seguidores en Twitter, dan tan sólo una muestra parcial pero sustancial del éxito y aceptación de la propuesta musical de la brasileña Anitta.

Desde que comenzó su carrera en 2011, Larissa de Macedo Machado, quien eligió el seudónimo por un personaje de la televisión brasileña (" quien puede ser sensual sin caer en la vulgaridad, y al mismo tiempo ser niña y mujer"), llamó la atención en la industria por revivir el funk noventero centrado en las favelas, que desde mucho tiempo atrás permanecía en el letargo; y aunque el ritmo no define su estilo, le permitió catapultarse con letras que critican la violencia y exaltan el erotismo.

En 2012, la estrella firmó con la compañía de funk carioca Furaçao 2000 con temas como Eu vou Ficar, Proposta, Menina Má y Fica Só Olhando, que la hicieron en 2013 obtener un contrato con Warner Music y con la que lanzó Meiga e Abusada, que se convirtió en un éxito en Brasil y la consagró como una gran intérprete.

En ese mismo año, Anitta lanzó su primer álbum homónimo que entró en la posición 1 del ranking de discos brasileños al vender más de 80 mil copias tan sólo en ese país. También fue la cantante que más se mantuvo en los primeros lugares de ventas de iTunes Brasil, lo mismo que fue elegida como artista del año y destacada por la APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes) como artista revelación.

En 2014 lanzó su segundo álbum Ritmo Perfeito, que se convirtió en otro éxito en el mismo mercado. También fue elogiada en una publicación de la revista francesa Paris Match como la reina del pop brasileño. Desde entonces se convirtió en un furor en su país natal e incluso llegó a ser reconocida como la mejor artista de América Latina en los premios MTV Europe Music Awards, en 2015 y en 2017.

Con Bang (2015), su tercer disco, vendió más de 250 mil ejemplares, obtuvo disco platino y dio lugar a los sencillos Deixa Ele Sofrer, Bang, Essa Mina é Louca y Cravo e Canela. Tras su lanzamiento, se convirtió en un éxito en Brasil ingresando a las diez primeras posiciones del Hot 100 de la versión brasileña de Billboard. En ese mismo año, Anitta se convirtió en la primera artista brasileña en ganar el EMA Worldwide Act America Latina.

En enero de 2016, Anitta incursionó en el mercado internacional tras prestar su voz en un verso en portugués de una remezcla del éxito Ginza del cantante colombiano J Balvin. Un mes después, se publicó un videoclip en YouTube de dicha versión en el que la artista también formó parte.

Atractiva y con sensuales coreografías, mismas que a la par le hacen ganar seguidores como detractores por sexualizar a la mujer y perpetuarla en el rol de mujer objeto, pese a que ella misma se define como feminista; Anitta fue la primera artista brasileña en lograr que una canción en portugués figurara entre las 20 más escuchadas de la plataforma Spotify.

"Es como si hubiera reglas sobre cómo ser una buena mujer e intento romper eso y decir: 'No, no hay una única forma, solo ser una persona’. La sensualidad no siempre está ligada al sexo. Me encanta bailar. Es otra forma de llevar un mensaje, de mostrar actitud y personalidad”, dijo Anitta en una entrevista a Publimetro cuando promocionaba su sencillo Downtown.

El tema Is That for Me, que estrenó en 2017 en el top de Itunes y del Spotify brasileño, marcó el estreno de la intérprete en el ranking estadounidense de Spotify y también en el Spotify mundial, inicialmente en la posición 80. Con éste, la cantante se lanzó a la carrera internacional con el proyecto Checkmate, en el que se propuso presentar una canción nueva al mes y mostró su versatilidad como artista al grabar temas en inglés, español y portugués con conocidos nombres de la música internacional.

Ahora, la artista que inició su carrera a los 18 años, vive un 2018 de despegue en todo el mundo después de producir exitosos sencillos con estrellas del escenario mundial como Major Lazer, J. Balvin, Iggy Azalea, Poo Bear, Maluma y el DJ Alesso.

Pero Anitta no se conforma con ser la cantante brasileña más sobresaliente del momento, ahora se prepara para ser coach en la nueva versión de La Voz… México y para protagonizar una serie documental sobre su trayectoria profesional y personal en Netflix. El programa Vai Anitta, que se estrenará este año, acompañará a la estrella en su día a día, tanto en lo profesional como en lo personal y mostrará momentos de la intimidad de una de las celebridades más populares de Brasil.

"Finalmente puedo contarle a todo el mundo, con mucha felicidad y mucha alegría, que tendré mi propia serie en Netflix. Chicos, eso mola mucho, no?", anunció Anitta a través de un video colgado en sus redes sociales.

Actualmente la estrella del reguetón brasileño promociona su sencillo Medicina.

De dónde viene el éxito

De acuerdo con la periodista brasileña Stela Jordy para Infobae, “Anitta es un fenómeno porque es muy inteligente, produce ella misma sus videoclips y es una voz súper fuerte entre las jóvenes de las favelas. Ella canta, danza y participa activamente de las estrategias de marketing y co branding. Transita muy bien por todas las clase sociales y es muy perspicaz. Para que tengas una idea, la patinadora artistica (de hielo) que representa a Brasil en los juegos de invierno de PyeongChang, Isadora Williams, contó que para la presentación se entrenó con la música de Vai Malandra”, dijo Jordy.