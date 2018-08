VIDEO. Desarticulan una red de contrabando de tortugas en España

La Guardia civil española informó que dos ciudadanos alemanes fueron detenidos esta semana, señalados de integrar una red de contrabando de tortugas protegidas en Mallorca, en el archipiélago de Baleares.

Los agentes incautaron más de 1 mil 100 tortugas y 750 huevos de 62 especies diferentes, entre ellas tortugas de caja del género Cuora, procedentes del sudeste asiático y en alto riesgo de extinción, y especies endémicas de México, Estados Unidos y Canadá protegidas por ley en estos países.

"Entre los ejemplares incautados en esta operación se han encontrado 14 de las 50 especies más amenazadas del mundo", señaló el cuerpo policial en un comunicado, explicando que los animales fueron entregados a un centro especializado en el cuidado de estas especies.

El hallazgo fue descrito como "el mayor criadero ilegal de tortugas en Europa".

— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 22, 2018