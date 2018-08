Musulmanes de todo el mundo celebran el Eid al-Adha

El Eid al Adha, conocido también como la “fiesta del sacrificio” o “fiesta del cordero”, es la mayor celebración musulmana que forma parte de la acción del peregrinaje a La Meca, recogida como tal en la Biblia y el Corán.

Conmemora la voluntad que, según narran los textos religiosos, tuvo Abraham de sacrificar a su hijo, como acto de obediencia a Dios, hasta que Este intervino para proporcionarle un cordero para ejecutarlo en su lugar.

Este martes, millones de musulmanes alrededor del mundo celebran la festividad, que comienza el 21 y se extiende hasta el 25 de agosto.

El Eid al-Adha incluye el sacrificio de ovejas y ganado, y la distribución de parte de su carne entre los pobres.

La fecha se conmemora, además, mientras más de 2 millones de peregrinos realizaban los últimos ritos del haj en Arabia Saudita.

Los peregrinos caminaron hacia un complejo en Mina, donde arrojaron piedras a tres columnas para escenificar la lapidación simbólica del demonio. Según el islam, ese fue el sitio donde el diablo intentó convencer a Abraham para que no se sometiese a la voluntad de Dios.

Los musulmanes creen que el haj, que dura cinco días y es uno de los pilares de su fe, revive los pasos del profeta Mahoma y de los profetas Ibrahim e Ismail (Abraham e Ismael en la Biblia).

Según la tradición musulmana, Dios detuvo la mano de Abraham tras ordenarle el sacrificio de su hijo, Ismael, mientras que según la cristiana y la judía de la leyenda, a Abraham se le ordenó asesinar a su otro hijo, Isaac.

Con motivo de la fecha, el secretario general de la ONU, António Guterres, envió un mensaje a quienes conmemoran el Eid al Adha, haciendo un llamado a inspirarse en los "valores de empatía, caridad y compasión".

Eid Mubarak to everyone celebrating! May we all draw inspiration from the values of empathy, charity and compassion that are celebrated during #EidAlAdha.

— António Guterres (@antonioguterres) August 20, 2018