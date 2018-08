Baldetti no ha colaborado con el IDPP para realizar estudio socioeconómico

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) no ha podido concluir con la elaboración de un estudio socioeconómico de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, porque la privada de libertad no ha colaborado con proporcionar información, según lo confirmó este lunes la directora de esa entidad, Nydia Arévalo.

Según indicó la titular del Instituto de la Defensa Pública Penal, Baldetti ha sido visitada en la cárcel Santa Teresa por una trabajadora social para recabar información sobre este estudio, pero los datos que ha brindado no son correctos y además ha dispersado sus respuestas.

Ha asegurado que no tiene dinero para pagarle a un abogado particular, que no cuenta con una vivienda y que toda su familia está fuera del país, explicó Arévalo.

De igual forma, detalló que debido a esta situación, se trabaja en la búsqueda de mecanismos que permitan obtener la información relacionada con la situación socioeconómica de esta persona y presentar los resultados al Juzgado.

El estudio

El referido estudio fue ordenado por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, el pasado 9 de julio, con el objetivo de determinar si en realidad la exfuncionaria cuenta o no con recursos para poder costear los servicios de un abogado de su confianza.

El togado argumentó en esa ocasión que en el caso La Línea se han dado diferentes retrasos relacionados con la asignación de un defensor para Baldetti.

Si en caso el IDPP llegara a establecer que la señalada está en la posibilidad de pagar este tipo de servicios, la institución procedería a cobrar los honorarios que correspondan.

* Con información de Emisoras Unidas.