ONU insta a Michelle Bachelet a “no callarse”

"No estamos aquí para callarnos", declaró Zeid Ra'ad Al Husein, que deja su puesto como alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU al finalizar el mes, para ser sustituido por la expresidenta chilena, Michelle Bachelet.

El exdiplomático y miembro de la familia real jordana elogió a la futura alta comisionada.

Sin embargo, durante el proceso de selección, algunos diplomáticos y determinadas fuentes de la ONU indicaron que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, deseaba nombrar a alguien con un perfil más conciliador respecto a los jefes de Estado y de gobierno extranjero.

"No busco hacerme amigos entre los gobiernos", afirmó Zeid, y añadió que el cometido del jefe para los derechos humanos es, en primer lugar, alzar la voz para defender a las víctimas de abusos.

"No me generaría mucha confianza un alto comisario que no hiciera (este trabajo) así".