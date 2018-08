Brasil: Enfrentamientos entre militares y traficantes dejan más de 10 muertos

Al menos 5 personas fueron abatidas en las favelas del Complexo de Alemao, la Maré y en el cercano barrio de Penha, en la violenta zona norte de la ciudad, durante una operación de 4 mil 200 soldados, apoyados por 70 policías, informó el Comando Militar.

Entre el vaivén de comunicados, el comando confirmó que un militar del Ejército falleció "por heridas producidas por armas de fuego" en ese operativo y que otro fue hospitalizado "sin mayor gravedad", mientras que una averiguación policial será abierta "para investigar las circunstancias".

Este es el primer soldado que muere desde que el presidente Michel Temer decretó la polémica intervención militar del área de seguridad de Rio de Janeiro, que vive una ola de violencia desatada después de los Juegos Olímpicos de 2016, con tiroteos constantes entre facciones de narcotraficantes y choques entre estos y la policía en las empobrecidas favelas.

Las fuerzas armadas resaltaron en un comunicado "el supremo sacrificio de esos militares en su misión de proporcionar un ambiente seguro y estable a los habitantes del Estado de Rio de Janeiro".

Otros seis presuntos delincuentes fueron abatidos por la policía en la zona metropolitana de Niteroi.

Aparentemente, supuestos traficantes estaban regresando de una fiesta a bordo de dos carros robados, cuando decidieron hurtar otro vehículo, reportó la estatal Agencia Brasil.

"Nueve criminales fueron baleados. Cuatro murieron en el lugar, dos en el hospital y tres fueron detenidos", dijo la PM en Twitter, informando también del decomiso de cuatro fusiles, cuatro pistolas, cuatro granadas y siete radiotransmisores.

Na ocorrência de hoje, no acesso à Ponte Rio–Niterói, nove criminosos foram baleados. Quatro morreram no local, dois morreram no hospital e 3 foram presos. Ao todo, 4 #Fuzis, 4 pistolas, 4 granadas e 7 rádios transmissores foram apreendidos, além de 2 veículos foram recuperados. pic.twitter.com/FY4uKUHx6G

— PMERJ (@PMERJ) August 20, 2018