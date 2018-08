Muere Kofi Annan, exsecretario general de la ONU y Nobel de la Paz

El ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz Kofi Annan falleció el sábado a la edad de 80 años, tras haberse convertido en estrella de la diplomacia mundial durante sus diez años al frente de Naciones Unidas.

Annan, de nacionalidad ghanesa, y que vivía en Suiza, fue el séptimo secretario general de la ONU, ocupando la función del 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2006.

Según la agencia helvética de noticias ATS, Annan murió en un hospital de la parte alemana de Suiza.

Poco después de anunciarse el fallecimiento de Annan, el secretario general de la ONU Antonio Guterres expresó su tristeza por la muerte de su predecesor al frente de Naciones Unidas, calificándolo de "fuerza que guiaba hacia el bien".

Ghana, su país natal, decretó una semana de duelo nacional a partir del lunes.

Annan fue el primer secretario general de la ONU originario de África subsahariana.

El ghanés dirigió la ONU durante el difícil período de la guerra en Irak, pero su balance quedó ensombrecido por acusaciones de corrupción en el caso de "petróleo contra alimentos".

Pero al dejar el cargo, Annan fue uno de los dirigentes más populares de la ONU. Junto con la organización, Annan recibió en 2001 el Premio Nobel de la paz por sus "esfuerzos en favor de un mundo mejor organizado y más pacífico".

"He intentado situar al ser humano en el centro de todo lo que emprendemos: de la prevención de los conflictos al desarrollo, pasando por los derechos humanos", dijo al aceptar el premio en Oslo.

Salvo algunos años como director del turismo en Ghana , Annan dedicó 40 años de su vida profesional a las Naciones Unidas. Fue el primer secretario general que procedía de la misma organización.

Dirigió primero los recursos humanos de la ONU, luego los presupuestos, antes de dirigir a partir de 1993 el mantenimiento de la paz y ser propulsado cuatro años más tarde a la dirección de la organización.

Cuando dirigía el departamento de mantenimiento de la paz, la ONU vivió dos de sus períodos más sombríos de su historia: el genocidio ruandés y la guerra en Bosnia.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ

— Kofi Annan (@KofiAnnan) August 18, 2018