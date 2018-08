Detectan una enorme “estructura” en el borde de nuestro sistema solar

Un grupo de astrofísicos publicaron una interesante investigación.

Tomando los datos de la sonda New Horizons de la NASA, evidenciaron una enorme “estructura” en el borde de nuestro sistema solar.

El grupo de científicos publicó el estudio en la revista Geophysical Research Letters. Los expertos analizaron datos de la nave espacial no tripulada New Horizons de la NASA, la cual ha registrado un fuente de resplandor ultravioleta en una región limítrofe del sistema solar.

Los astrofísicos, mencionaron que tenían conocimiento de esta luz ultravioleta hace casi 30 años, no obstante, los nuevos datos evidencian que se podría tratar de una “pared de hidrógeno”.

Esta “pared” fue registrada por un espectrómetro de la sonda y todo indica que podría venir del cinturón de Kuiper.

Esta “pared” señalaría el límite de la heliosfera, una región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar y su campo magnético.

Leslie Young, del Southwest Research Institute y el equipo de New Horizons, dijo a Science Alert que “esta fuente distante podría ser la ‘firma’ de una pared de hidrógeno, formada donde el viento interestelar se encuentra con el viento solar".

