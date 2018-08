Por primera vez Kalimba revela cómo fue estar en la cárcel

Kalimba es uno de los cantantes mexicanos que hemos visto crecer, inició su carrera musical en el grupo Onda Vaselina, mismo que después se convirtió en OV7.

Desde su niñez demostró los grande dotes que tenía en la industria musical, pues su voz llegó a sobresalir entre la de sus compañeros.

Tras desintegrarse la agrupación, empezó una carrera como solista. De inmediato alcanzó el éxito y lanzó su primer álbum Aerosul que tuvo como primer sencillo "Tu corazón lo sabe" y posteriormente arrasó con "Tocando fondo".

Foto: Twitter

La adversidades

Como tuvo muchas cosas buenas, la fama también le trajo episodios difíciles a su vida, entre ellos el episodio de la cárcel.

A finales de 2010 fue acusado de violación por una menor de edad de nombre Daiana.

Las declaraciones de la joven ocasionaron que el cantante fuera detenido y encarcelado en el penal de Chetumal, Quintana Roo en 2011.

Foto: Twitter

Aunque salió libre por falta de pruebas, su detención marcó su carrera, su vida y desde entonces todo cambió.

En más de una ocasión el cantante ha expresado que el escándalo mediático lo afectó en todos los aspectos.

"Llegué a olvidarme de mí mismo, pues se te olvida la persona, hay que rodearte de las personas correctas. La fama me robó paz, la verdad es que ese feeling de me quiero salir al parque a leer un libro, no lo tenemos nosotros, no hay manera de que alguien no te recuerde".

Foto: Twitter

Volar de nuevo

Se reincorporó a la industria musical tras ese suceso de la cárcel, su carrera no repuntó como en sus inicios y desde hace algún tiempo no se sabía nada de él.

Tras un largo periodo de ausencia, ahora regresa a la escena musical con un nuevo material discográfico "Somos muchos y venimos todos", disco que será lanzado el 19 de octubre.

El cantante también indicó que el 17 de noviembre se presentará en el Teatro Metropólitan.