Medios de EE.UU. protestan en contra de los ataques de Trump a la libertad de prensa

Al menos 350 medios de comunicación de Estados Unidos participaron este miércoles en una iniciativa editorial que denuncian los ataques del presidente Donald Trump en contra de la libertad de prensa.

El proyecto fue destacado en las páginas de opinión del periódico Boston Globe el cual asegura que "uno de los pilares centrales de la política del Presidente Trump es un sostenido asalto a la libertad de prensa".

Citados por el sitio de noticias estatal National Public Radio, el equipo editorial del diario asegura que fueron convocados los equipos editoriales de todo el país.

La convocatoria no discriminó a periódicos liberales o conservadores, grandes o pequeños. "Queremos que se unan para denunciar, en sus propias palabras, esta amenaza".

"Reemplazar a la prensa independiente por una prensa dirigida por el Estado, siempre ha sido una prioridad para los regímenes corruptos que quieren apoderarse de un país", sentencia el Globe en su editorial.

Según el editorial, una encuesta de Ipsos revela que el 51 por ciento de estadounidenses republicanos, creen que la prensa es "el enemigo del pueblo".

Un 13% de los encuestados cree que el presidente Trump debería tener suficiente poder como para cerrar a medios cuyas publicaciones le afecten, tales como CNN, Washington Post o el New York Times.

Entre los medios que se unieron a la iniciativa está el Miami Herald, New York Times, Houston Chronicle, Dallas Morning News y El Diario (en español), entre otros.

Entre los medios ausentes de este pronunciamiento están el Washington Post y CNN, los cuales han sido objeto frecuente de las críticas de Trump, al extremo de negar el acceso a la Casa Blanca a uno de sus corresponsales.

This relentless assault on the #FreePress is a civic threat and it must end. From @GlobeOpinion: https://t.co/bsEgwxiaxH pic.twitter.com/cyYquoWvtt

— The Boston Globe (@BostonGlobe) August 16, 2018