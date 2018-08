La emotiva historia detrás de la foto de la policía argentina amamantando a un bebé

Celeste Ayala, agente de la Policía de Berisso (Buenos Aires, Argentina), estaba realizando un “servicio adicional” el pasado 14 de agosto en el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata. Mientras caminaba por los pasillos del centro de salud, escuchó el llanto sin control de un bebé.

Sin titubear, la mujer entró en acción y le comentó a los médicos que su instinto materno le decía que el menor no paraba de llorar porque tenía hambre.

Con el único fin de ayudar aquel pequeño, Ayala solicitó permiso para amamantarlo. Tras ser autorizada, comenzó a a alimentarlo y el niño inmediatamente se tranquilizó y dejó de llorar.

Según el diario argentino La Nación, el bebé fue separado de su madre por orden judicial. Sería el menor de seis hermanos y se encontraba en el hospital recuperándose de un estado de desnutrición.

"Fui mamá hace poco y me di cuenta de que tenía hambre; se llevaba la mano a la boca, así que pedí permiso a los médicos y a la cuidadora para abrazarlo y amamantarlo", declaró Ayala, citada por eltrecetv. "Cuando lo alimenté al bebé, lo sentí como mío y, cuando me retiré, lloraba porque lo dejaba".

La imagen de la agente, madre de dos hijas, sentada en un pasillo con su uniforme de policía y amamantando al bebé, se viralizó rápidamente en Facebook después de que uno de sus compañeros la fotografiara en el momento de su noble acto.

"Quiero hacer público este gran gesto de amor que tuviste hoy con ese bebito, que, sin conocerlo, no dudaste, y por un momento cumpliste como si fueras su madre; no te importo LA MUGRE Y EL OLOR, como los señores profesionales del hospital manifestaban. Cosas así no se ven todos los días. Hoy, 14 de agosto, Día de la Mujer Policía, te pasaste, compañera", escribió Marcos Heredia, quien se identifica como Policía de la provincia de Buenos Aires.

La publicación ha cosechado múltiples reacciones en la red social, colmando a Ayala con mensajes de elogio y apoyo. Hasta este jueves, la foto ya acumulaba casi 300 comentarios y había sido compartida más de 78 mil veces.