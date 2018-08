Las imágenes que circulan del cuerpo de Fabio Melanitto tras ser asesinado

#ESPECTACULOS #CDMX | Asesinan a Fabio Melanito , ex integrante de Uff . #fabiomelanitto , exintegrante de la agrupacion musical Uff , fue asesinado a balazos este miércoles en la colonia Narvarte Poniente , delegación Benito Juarez. Alrededor de las 17:00 horas , la victima de origen venezolano circulaba en una motocicleta , junto a su pareja , sobre la calle Concepcion Beistegui casi esquina con La Quemada, cuando un sujeto los intercepto y le disparo en varias ocaciones . Hasta el momento , se desconocen las causas de esta agresión , pues una versión señala que se trato de un asalto y otra que fue un ataque directo . Sus ex compañeros de la agrupación Uff , se hicieron presentes a travez de sus redes sociales , lamentando este hecho. #TALCUALMX

