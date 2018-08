VIDEO. Una cacería de 180 cetáceos tiñó el mar de rojo sangre en las Islas Feroe

Una cacería de 180 cetáceos tiñó el mar de rojo sangre, en la bahía del Atlántico. Los espectadores contaron cómo los animales chillaron de terror después de que los pescadores los condujeran a la tierra firme antes de matarlos en las playas.

Mientras las manadas de ballenas desprevenidas nadan cerca de la costa durante su temporada de migración, los pescadores los rodean y los conducen hacia las aguas poco profundas de la bahía.

Las ballenas se quedan atrapadas, que es cuando comienza la matanza.

El evento atrae multitudes masivas cada año, con niños de hasta cinco años involucrándose en las brutalidades.

El estudiante de la Universidad de Cambridge Alastair Ward, de 22 años, fotografió el tradicional "manejo de las ballenas" llevado a cabo por la comunidad en la bahía de Sandavágu. "El chillido de las ballenas fue horrible. Ellos estaban poniendo ganchos en sus agujeros y luego comenzaron a cortarlos con cuchillos", dijo.

Las Islas Feroe se encuentran en el Atlántico Norte entre Escocia, Noruega e Islandia y se componen de 18 pequeñas islas.

La práctica es parte intrínseca de la cultura feroesa y hasta los niños participan de ella desde muy temprana edad. Según compartieron distintos medios internacionales, como los tabloides británicos Daily Mail y The Sun, los habitantes del pueblo de Sandavágur en la isla de Vágar asesinaron el mes pasado a 180 ballenas, como parte de una tradición estival en la que cientos de variedades conocidas como piloto y zifio son masacradas cada año.

Shocking footage showing the sea turn red as 180 whales were killed on the Faroe Islands #whales #FaroeIslands pic.twitter.com/d806ABMG83

— Triangle News (@TriangleNewsUK) August 16, 2018