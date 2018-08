VIDEO. Al menos 30 muertos tras derrumbarse puente de autopista en Italia

Tragedia en Italia por el derrumbe de un puente en una importante autopista de la ciudad italiana de Génova.

El viaducto de Polcevera, conocido también como puente de Morandi, que se alza en la autopista A10, se desplomó esta mañana dejando al menos 30 personas muertas. La sección colapsada del puente pasaba por encima de una zona densamente poblada, en la que se ubican edificios residenciales e industriales.

Eduardo Rixi, viceministro italiano de Infraestructura, dio un balance previo situando en 22 la cantidad de fatalidades. Sin embargo, a medida que avanzaban las labores de rescate el número se elevó a 30 muertos.

Danilo Toninelli, ministro de Transporte, calificó de "inmensa tragedia" el incidente. "Sigo con una enorme preocupación lo que ocurrió en Génova, que se perfila como una inmensa tragedia", escribió el funcionario en Twitter.

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città

— Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) August 14, 2018