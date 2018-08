Atentado con automóvil frente al Parlamento británico deja varios heridos

En un comunicado, Scotland Yard indicó que sobre las 07:37 (hora local) el conductor de un automóvil atropelló a varios ciclistas y peatones antes de chocar contra las barreras de seguridad cerca de Westminster.

"El conductor del vehículo, un hombre de unos 20 años, fue arrestado por agentes armados en el lugar del atentado. Fue llevado a una comisaría del sur de Londres donde permanece en custodia policial", señala el texto.

The Metropolitan Police’s Counter Terrorism Command is investigating an incident in #Westminster this morning during which a number of people were injured. Keep following @metpoliceuk for updates. https://t.co/mcyVXyiOPi — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

La policía investiga el caso como un "acto terrorista", declaró a la prensa el jefe de la unidad terrorista, Neil Basu.

Tras el ataque, dos personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer "en estado grave", y un hombre que ya salió del hospital, agregaron las autoridades. Una tercera persona fue tratada en el lugar.

Assistant Commissioner Neil Basu has given a statement regarding the incident in #Westminster this morning https://t.co/CBYwQBywGc pic.twitter.com/m4NVXGDK3o — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 14, 2018

Una decena de patrullas y al menos tres ambulancias estaban estacionadas cerca del Parlamento británico, hasta donde también se desplazaron equipos de artificieros y perros policías. La estación de metro de Westminster también fue cerrada.

Toda la zona donde ocurrió el incidente era sobrevolada por un helicóptero y fue acordonada por las fuerzas de seguridad.

Foto: AFP

"Acto deliberado"

"Parecía ser un acto deliberado", contó Ewalina Ochab, una transeúnte testigo del incidente. "Yo estaba caminando del otro lado" de la calle, "escuché ruidos y alguien gritó. Me di la vuelta y vi un automóvil gris que iba muy rápido y muy cerca de las barreras, incluso sobre la acera", dijo, citada por la AFP.

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, manifestó en Twitter su solidaria a los heridos y agradeció a los servicios de emergencia por su respuesta "valiente y rápida".

My thoughts are with those injured in the incident in Westminster and my thanks to the emergency services for their immediate and courageous response. — Theresa May (@theresa_may) August 14, 2018

Sobre el detenido, el agente Basu apuntó que "por ahora no está cooperando", al mismo tiempo que destacó que "la prioridad" de las fuerzas de seguridad es establecer su identidad y sus motivos para realizar el atentado.

El incidente de este martes hizo recordar la ola de atentados ocurridos en 2017, de los cuales cuatro fueron reivindicados por el yihadista Estado Islámico.

Uno de esos ataques ocurrió en marzo, en el Puente de Westminster, que conduce al Parlamento. El terrorista atropelló primero a varias personas que iban caminando sobre la acera del puente y terminó su carrera contra las rejas del Parlamento. Luego ingresó en el recinto del parlamento y apuñaló mortalmente a un policía antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.

Los ataques del año pasado dejaron en total 36 muertos y 200 heridos.

