Taxista no respeta señalización y queda entre el cemento fresco

#TransitoGT #TraficoGT | Taxista no respeta señalización de #PrecaucionGT por trabajos municipales en 5 calle 7 avenida zona 1, quedando atrapado en cemento fresco para una loza en dicho tramo.

A post shared by Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) on Aug 13, 2018 at 12:26pm PDT