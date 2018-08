Rolando Paiz: “Prohibir las bolsas plásticas tendrá impacto mínimo”

¿Considera que prohibir las pajillas, las bolsas plásticas o duroport ayudan a la reducción la contaminación?

Si no se arregla el manejo de la basura, no. El país necesita una ley de manejo de desechos sólidos, pero como guatemaltecos podemos cambiar el hábito de consumo, en lugar de comprar botellas de agua usar pachones, usar menos bolsas plásticas o empaques, reutilizar algunos artículos y así reciclar que consiste en la separación de basuras, pero acá se conoce que ni el 1% recicla en la casa.

¿Qué puntos no deben ser aprobados en la iniciativa para prohibir las bolsas plásticas?

Nos hemos comunicado con los diputados y sus asesores, la redacción de la ley era confusa y se prestaba a una serie de malas interpretaciones que afectarían al sector productivo, ya que parecía que querían prohibir todos los empaques flexibles que se utilizan en alimentos. Pero derivado de los acercamientos, entendimos que lo que busca la propuesta del diputado Felipe Alejos es regular más que prohibir la bolsa plástica, por lo que se buscó un diálogo, pues aunque al país le urge cambiar la forma en que se maneja la basura, la prohibición de las bolsas iba a tener un efecto muy limitado.

Si se toma en cuenta que las bolsas plásticas representan el 1% y 2% de la basura que llega a un relleno sanitario, por lo que el efecto de prohibirlas será mínimo.

¿Considera que hay algún sector que busque beneficiarse impulsando esta iniciativa de ley?

No sabría decir, creo que el diputado si se asesoró y busca replicar esfuerzos que se hacen en otros países como Estados Unidos y Chile, donde se prohíben las bolsas y es una medida bastante popular, pero esas naciones manejan ordenadamente su basura, pero acá no hay rellenos sanitarios, el guatemalteco no tiene una cultura de hacerse responsable de su basura, como se ve en los buses o vehículos que arrojan la basura desde las ventanas o en las casas se tiran en terrenos baldíos, por lo que nuestro problema va un paso atrás.

Lo que le urge al país es manejar ordenadamente la basura y exista un reglamento para manejar los desechos integralmente.

¿Cuál es su propuesta?

Una ley que regule el manejo de la basura y se obligue a pagar por la recolección de esos desechos, se maneje un relleno sanitario donde se garantice la protección del manto acuífero de las ciudades y hayan centros de acopio donde se separen los materiales y aprovechar lo reciclable.

A la municipalidad se le debe responsabilizar de garantizar que los vecinos tengan cómo disponer de la basura que generan, el Ministerio de Ambiente, como ente regulador, que pueda sancionar a los individuos y empresas que violen la reglamentación con multas severas, por lo que esa ley es la que deberíamos de estar discutiendo como país y no que prohibimos.

La basura es nuestro problema ambiental más grande que afrontamos, porque con la ley se afectan a más de cien mil empleos directos e indirectos que genera el sector de plásticos.

¿Qué medidas impulsan para la cultura de reciclaje?

El reciclaje en el país es nulo o desconocido, pero tampoco se puede potencializar o tiene el futuro como en otros países, porque no hay centros de acopio para separar la basura y eso hace que los recicladores anden en diferentes lugares recogiendo lo que se puede reutilizar, haciéndolo más costoso.

¿Han conversado con otros diputados para mejorar la propuesta de ley?

Existen congresistas que la redacción actual de la iniciativa puede complicarle la vida a muchos negocios, no puedes envasar el jamón o queso que se vende en los supermercados, por lo que espero que cambien la redacción.