Bombera despedida gana batalla legal y Municipalidad deberá pagarle la indemnización

La bombera María Esperanza Álvarez fue despedida de la Municipalidad de la Democracia, Escuintla, a unos días de estar prestando servicios de rescate a los damnificados de la erupción del volcán de Fuego.

Por medio de una publicación en Facebook, María contó que había sido despedida sin justificación. El hecho generó indignación entre los guatemaltecos.

El alcalde de La Democracia, Escuintla, Marvin Carlos González, explicó a un medio local que desde hace algún tiempo se gestionó el despido y se refirió sobre Álvarez con varios insultos.

“No le veo lo lamentable como lo quieren ver algunos. Esto es una payasada política, este proceso venía desde hace dos meses, pero me emplazaron y detuve el proceso. No sé por qué tanto problema, no estoy haciendo nada malo, además no la estoy corriendo del cuerpo de bomberos, ella puede estar, yo le estoy retirando la ayuda económica”, expresó el alcalde.