Cuatro muertos en un tiroteo en localidad del este de Canadá

Cuatro personas murieron en un tiroteo registrado este viernes en la localidad de Fredericton, en el este de Canadá en la provincia de Nuevo Brunswick, Canadá informó la policía.

Las autoridades urgieron a la población cercana a la zona del incidente a mantenerse en sus casas. Las circunstancias del tiroteo en la capital de la provincia de New Brunswick aún no fueron aclaradas.

Un sospechoso fue arrestado este viernes poco después de registrarse un tiroteo que dejó al menos cuatro muertos en la ciudad canadiense de Fredericton, en el este de Canadá, informó la policía local.

Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm.

— Fredericton Police (@CityFredPolice) August 10, 2018