FOTOS. Nagasaki recuerda a víctimas de la bomba atómica y pide pasos hacia la desnuclearización

Más de siete décadas después de la caída de la bomba atómica, sigue existiendo "el espectro de una matanza impensable", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la ceremonia en honor a las víctimas de Nagasaki.

Guterres lamentó que las potencias nucleares gasten "sumas enormes" para modernizar su arsenal y que "los procesos de desarme se hayan frenado o incluso detenido".

The total elimination of nuclear weapons is the highest disarmament priority of the United Nations. Here in Nagasaki, on the 73rd anniversary of the atomic bombing, let us commit to make Nagasaki the last place on earth to suffer nuclear devastation. pic.twitter.com/Q14BVeaFqK

— António Guterres (@antonioguterres) August 9, 2018