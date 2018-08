VIDEO. Impresionantes imágenes de unas hormigas depredando a unas avispas en Brasil

Francisco Boni, un ingeniero eléctrico brasileño, grabó una secuencia en la que un grupo de hormigas legionarias "saquean" un panal de avispas.

Este inusual hecho de la naturaleza ocurrió en la localidad de Florianópolis, en Brasil.

En el video se ve cómo miles de hormigas trabajan juntas para robar la miel de un panal que cuelga del techo en una vivienda en dicha localidad.

Attack of legionary ants (also known as army ants or marabunta) to a wasp honeycomb. Impressive the level of swarm intelligence and collective computation to form that bridge. pic.twitter.com/StvDkmv8x8

