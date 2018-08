China encarcela a 6 estudiantes por copiar en examen "gaokao"

Seis personas han sido encarceladas y podrían recibir penas de hasta cuatro años por participar de un plan para hacer trampas en el examen nacional de graduación, informó la prensa estatal el miércoles.

Los examinados, provistos de transmisores y receptores inalámbricos, debían leer las preguntas en voz alta, según los informes. Los cómplices fuera del lugar buscaban las respuestas en los libros de texto y se las leían.

Dos de los sentenciados el martes habían ayudado a reclutar clientes.

No estaba claro cuánto pagaban por el servicio ni cuál sería su castigo. La sanción habitual es la descalificación perpetua de los exámenes.

Los seis fueron condenados a entre 20 meses y cuatro años de prisión y multas de hasta 40,000 yuan (5,900 dólares).

El puntaje obtenido en los exámenes es el criterio fundamental para poder avanzar en el sistema educativo chino desde los primeros niveles.

Los estudiantes chinos se juegan su futuro en el gaokao, los duros exámenes de admisión a la universidad.

Dada la importancia de esta prueba, quien se atreve a copiar y hacer trampa enfrenta siete años de cárcel debido a que es un crimen incluido en el Código Penal de China.

Esto se debe a que han detectado mafias que venden artefactos, como prendas de ropa con micrófonos incorporados, a los estudiantes para que hagan trampas.

El control es tan estricto que los aspirantes universitarios son vigilados con cámaras de circuito cerrado durante la prueba.

