La tormenta John se convierte en huracán frente al Pacífico mexicano

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el huracán John, que absorbió a la tormenta tropical Ileana (que corría paralelamente a él) soplaba con vientos de 165 kilómetros por hora y se ubicaba 555 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California y se alejaba mar adentro hacia el noroeste.

A swarm of storms in the Pacific, captured yesterday by #GOESEast. Cat 4 #Hurricane #Hector spins near Hawaii and Cat 1 Hurricane #John builds momentum near Baja with Tropical Storms Kristy and Ileana also in view. More imagery: https://t.co/HsvWAWBNbO pic.twitter.com/w3OwVCiOrg

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 7, 2018